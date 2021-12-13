富動科(6813)第四季起迎接傳統出貨旺季以及新客戶訂單挹注，包括ODM、OEM與自有產品訂單接單挹注，11月營收衝上0.7億元，創下史上新高，第四季及全年營收確定寫下新頁。

富動科為觸控顯示器中級生產企業，布局國內外觸控顯示器市場，生產基地集中台灣，自中美貿易戰開打以來，陸續取得相關代工訂單從大陸回流台灣的訂單，富動科鎖定利基型產品，主要生產包括特殊尺寸液晶顯示器、博弈機顯示器、包括高階工業電腦與POS機的工控用顯示器，未來更將積極切入高端醫療顯示器市場。

在自有產品方面，富動科與合作夥伴共同爭取全台各地智慧學習教室標案，近幾年政府積極推動「台灣前瞻基礎建設計畫」，帶動互動式電子白板市場成長，2021年更取得校園能源管理系統(EMS)委託建置案標案，不僅如此，因疫情推升的數位商務會議需求成長，亦對富動科大型觸控顯示器營收有顯著的貢獻。

富動科於上月取得國際伺服器大廠訂單並已順利出貨，11月營收進一步來到0.71億元，月增95.81％、年增119.65％，連續兩個月創下單月歷史新高；累計前11月營收2.86億元，年增率74.11％，已大幅超越去年全年。