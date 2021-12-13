根據日銀發布的短觀調查報告，日本大型服務業的信心回升至兩年新高，但大型製造業信心卻停滯不前，顯示持續攀升的原材料成本正在拖累從這場大流行病中復甦的經濟。

因燃油價格高漲與日圓走軟導致進口成本大增，大型企業預期未來前景恐將惡化，這將進一步強化市場預期，即日本政府將維持大規模財政和貨幣激勵措施以支撐脆弱的經濟。

大和證券分析師Toru Suehiro表示，非製造商的信心因解除防疫限制而受到提振，但供應鏈瓶頸則給製造業帶來衝擊。整體而言，製造商和非製造商都預期情況可能惡化，因此商業信心仍顯不足。

根據日銀（央行）周一公布的短觀調查報告，第四季大型製造業信心指數為+18，與上一季持平，不如市場預期的+19。報告顯示，成本持續升高和汽車生產中斷使有色金屬、化工和機械等產業受到打擊。

反之，第四季大型非製造業信心指數為+9，遠高於第三季的+2，為連續第六個季度回溫，並創下2019年12月以來新高，表現優於市場預期的+6。日本在9月30日解除緊急狀態的防疫限制措施，令零售業士氣為之大振。

不過這個為期一個月的調查進行到12月10日，可能沒有納入太多有關Omicron新冠變種病毒擴散的影響，因為到11月29日，日銀就收到了近8成回復。

對於才剛剛擺脫新冠疫情衝擊的公司，不斷上漲的原材料成本壓縮其利潤，使其前景的不確定性升高。短觀報告顯示，大型製造業的產出價格指數升至1980年以來新高，但投入價格指數亦站上2008年來新高，顯示企業可能難以按所需調漲價格，將上揚的成本完全轉嫁出去。

報告亦指出企業預期從現在起一年後的通膨率將達到1.1%，創下2015年9月來新高。

惟儘管前景不明，但受訪企業仍打算擴大招聘和提高資本支出，以解決長期勞動力短缺的問題。報告指出，大型企業預計本財年（截至2022年3月）資本支出將增加9.3%，雖然不及市場預期的成長9.8%，但較前一年度的大減8.3%強勁反彈。

日本經濟從疫情中復甦的力道落後其他國家。因確診數激增以及供應鏈緊缺導致內需疲軟和產出下滑，其7～9月季度的國內生產毛額（GDP）季增年率為負3.6%。

雖然分析師看好經濟活動解封將帶動10～12月季度的GDP反彈，但已有部分經濟學家警告Omicron新冠變種病毒出現使經濟前景蒙上陰影，明年的復甦可能難以提速。