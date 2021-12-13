彰化縣消防局第三大隊大隊長施順仁遭破格拔擢，接任消防局長職務，13日一早正式宣誓就職。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣消防局第三大隊大隊長施順仁（右）遭破格拔擢，接任消防局長職務。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化市喬友大樓惡火釀4死22傷慘劇，長期代理、兼任成為眾矢之的，引來多方撻伐檢討聲浪，彰化縣政府13日火速宣布由第三大隊長施順仁接任局長，施順仁以大隊長被破格拔擢局長，以政務任用，外界認為以其外勤打火帶隊的豐富歷練，較能迅速穩住基層軍心士氣。

趕在彰化縣議會臨時會第一天開議前，彰化縣政府上午發布新人事命令後，火速在彰化縣消防局內完成交接儀式；52歲施順仁從基層做起，已有長達29年資歷，82年特種考試警察人員考試乙等考試消防警察人員、彰師大工教與技術學系博士畢業，歷任省府消防處分隊長、科員、股長，彰化縣消防局行政室主任、訓練課長、火災調查科長，及第二大隊、第三大隊隊長等職務，對於彰化縣消防業務歷練豐富嫻熟。

施順仁表示，上任之後首要任務就是傾聽基層消防弟兄的聲音，他過去曾擔任第一大隊彰化、和美兩大分隊的分隊長，又歷任第二、第三大隊長職務，經常與基層同仁一起出勤救災，未來會主動走訪各分隊探訪關心基層同仁，了解工作心聲與需求。

施順仁說，消防局平日就經常進行各種常訓、演練，之後會更積極進行各類消防救災演練，不論是工安、高樓、救溺與住宅等各類災害防救，尤其是整合雲梯車的操作運用，希望能更熟練，期盼讓人命傷亡降到最低。

彰化縣消防局局長位置懸缺已久，前代理局長邱聰佳日前因喬友事件請辭，回歸副局長職位，直到本月初才宣布由副縣長林田富兼任局長職務，不料卻因彰女校慶「彰中人是哈巴狗」失言風波引發爭議，不到2周消防局長職務遭火速撤換。

施順仁不只內勤歷練完整，外勤職務經驗更豐富，多年來經常站在災害第一現場帶領基層消防弟兄出生入死，彼此一同「水裡來、火裡去」，加上現任第三大隊長，與出身鹿港鎮長的彰化縣長王惠美「鹿港幫」頗有淵源，不少該區議員對於他遭破格拔擢，都並不感到意外，對此人事布局多給予正面肯定。