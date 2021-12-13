行政院長蘇貞昌上午主持擴大防疫會議，蘇貞昌認為，近期新增一例本土新冠肺炎案例，且境外移入案例出現零星Omicron新型變種病毒個案，因此邊境管制仍應維持目前強度，且對於個案之相關疫調以及接觸者的匡列效率及範圍，皆應加速並從嚴，並須密切關注相關案例之潛伏期及後續發展。

中央流行疫情指揮中心在會中指出，全球疫情持續升溫，入冬低溫易於病毒傳播，基於突破性感染病例漸有增加以及年終大型活動陸續開始舉辦等因素，預判近期國際疫情仍呈上升趨勢，而Delta變異株仍為全球主要流行株，各國陸續偵測出Omicron變異株。

國內近日新增1例本土病例，社區風險正持續監測中，境外移入病例以Delta變異株為主，因國際疫情升溫且國內亦已偵測到零星境外移入的Omicron變異株病例，故建議除持續嚴守邊境、密切監測疫情影響外，也須加速提升疫苗涵蓋率與因應新型變種病毒及秋冬防疫整備。

目前國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑為78.86％，第二劑為64.09％，第三劑為0.13％，共已施打3350萬人次，而為提升兩劑疫苗之完整保護力，指揮中心已公布相關指引，以強化因工作或服務性質具有「接觸不特定人士或無法保持社交距離」之部分場所（域）人員之疫苗接種規範，而為提升即將屆效之莫德納疫苗使用效率，亦與賣場業者合作設立接種站並補助地方政府提供宣導品，以增加民眾接種疫苗意願及環境可近性。

蘇貞昌表示，施打疫苗可有效預防重症與死亡，目前疫苗數量足夠且各品類亦充裕，請各部會遵循指揮中心發布之相關接種規範及指引，針對權管單位或業者工作或從業人員加強督導並推動執行。

蘇貞昌強調，不論從過往經驗或是國外疫情狀況來看，行為管理仍能有效防止疫情擴散，而近日因新增1例本土病例，且境外移入病例亦出現零星Omicron新型變種病毒個案，因此邊境管制仍應維持目前強度，且對於個案相關疫調以及接觸者的匡列效率及範圍，皆應加速並從嚴，並須密切關注相關案例潛伏期及後續發展。