林秉樞因涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴，11月30日被捕至今已將近半個月，但其背後到底是誰在撐腰仍是未知數。日前立委范雲遭爆幫林秉樞向總統蔡英文要輓聯，但其實除了蔡英文有送外，媒體人黃揚明指出，包括副總統賴清德、監察院院長陳菊在內，還有7人致贈電子輓聯！

林秉樞母親11月24日出殯，除了有多位政商人士到場給足林秉樞面子外，蔡英文也致贈電子輓聯，不過賴清德不克前往卻還是讓林秉樞發怒，當眾搶走高嘉瑜手機、扯掉其口罩、帽子等，還要高嘉瑜下跪道歉，連林秉樞的姐姐都看不下去，在旁哀求為高嘉瑜說話。

黃揚明今（13）日在臉書表示，除了蔡英文有送電子輓聯外，包括賴清德、陳菊等人也都有致贈電子輓聯，相關資料都可以在內政部全國殯葬資訊入口網查詢，猜測「會不會都是范雲立委代為向總統府、監察院索取的呢？」並說「送個電子輓聯圖檔真的不是很重要，比起送花要花錢，算是很簡便的致意方式。」

全國殯葬資訊入口網中可查詢到8筆致贈電子輓聯的紀錄。（圖／翻攝自全國殯葬資訊入口網）

實際檢視殯葬網站，林母出殯的場次一共可以搜尋到8筆紀錄，其中2筆來自總統府致贈的電子輓聯分別署名蔡英文與賴清德，其他包括陳菊、監察委員趙永清、立法委員林宜瑾、立法委員羅美玲、立法委員王美惠及立法委員賴品妤也都有致贈。

總統蔡英文、副總統賴清德及監察院長陳菊等人都有致贈電子輓聯給林秉樞母親。（圖／翻攝自全國殯葬資訊入口網）

總統蔡英文、副總統賴清德及監察院長陳菊等人都有致贈電子輓聯給林秉樞母親。（圖／翻攝自全國殯葬資訊入口網）

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