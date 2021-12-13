萬隆變電所變壓器故障造成雙北昨天逾30萬戶停電。經濟部次長曾文生今天說，昨天備轉容量率有37％，顯然不是缺電問題，昨天的停電是電網的問題，今天會開始所有相同設備作盤查，預計15日完成整體檢驗工作，要求台電須在春節前完成所有改善措施。

昨日9時42分由於台北萬隆變電所發生設備故障，造成該所161kV系統及69kV供電系統停電，致台北市木柵與新北市新店等部分地區共計30萬5418戶停電。賠償問題，台電表示，會按照營業規章規定處理，依用戶停電時數扣減電費。

至於外傳行政院副院長沈榮津在群組提醒台電，公投將近要保持電力穩定。曾文生表示，沈榮津並未傳簡訊，可能是有同仁轉傳類似簡訊，電網巡查本來就是台電重要工作，只要有考試、選舉等重要活動，台電一定會執行電網的加強巡邏，例如有考試就會巡邏考場周邊的電路，投開票就會巡邏投開票所的電路，這都是基本工作，台電也會作好分工，在活動當天成立應變中心，去監控所有狀況。