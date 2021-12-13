到健身房運動，基本概念是穿著自己覺得方便行動的衣褲，通常都是適合的，但這位正妹的穿搭，卻讓人大吃一驚，南韓知名YouTube頻道「Realgraphic」，最新影片找來一名長髮正妹來健身房做運動，但越做穿越少，最後脫到剩下一件丁字褲，不料留言處有別於過去一大票男網友激讚，而是有許多健身達人上門指教，內容整個大歪樓，出奇的爆笑。

YouTube頻道「Realgraphic」風格奇特，總是特別找身材曼妙的正妹來當影片主角，體驗各種情境，正妹們往往穿著清涼，加上相驗的取景角度，不禁讓人想入非非，但也因此賺得超高觀看數，「Realgraphic」頻道目前最高紀錄是單支影片創下585萬次瀏覽數。

最新一支影片中，頻道找來一名長髮正妹，以「請幫幫健身小白」為標題，在健身房中嘗試各種器材，一開始正妹穿著白色極短版T恤及黑色真理褲上場，上衣裡頭疑似真空，但被後製布條或巧妙拍攝角度擋住，而隨著她變換運動，正妹衣衫一件一件褪去，最後脫到全身只剩一件短小的黑色丁字褲，畫面非常香豔，而這樣的影片，原本預計會是想看清涼性感畫面的觀眾來點閱，卻意外吸引到健身達人來看，還熱烈留言。

長髮正妹重訓到最後，竟脫到剩丁字褲，但健身狂們卻只覺得她不穿衣服直接上去器材很沒衛生。(翻攝自YouTube頻道「Realgraphic」)

正妹只穿小丁重訓，意外吸引健身愛好者注意，並紛紛在留言區給出意見，例如「請先固定好肩胛的地方，否則肩旋轉肌會受傷」、「姐姐，重訓前先用彈力帶放鬆肩旋轉肌吧」，有人還挑剔她的動作，直言她訓練背部下拉時左右不平衡，看了很怒，更指正她使用器材的衛生習慣不佳，「用完重訓器具請記得拿毛巾擦拭，別人也要用器材的，妳直接沒穿衣服就上去，應該要擦一下」，網友們看了之後笑翻，直呼這跟過去的留言類型差很多，「跟平常比起來好認真太好笑了」、「這種片底下出現如此真摯的說教留言，也太爆笑了吧」。