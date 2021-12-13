徐麗雯編導的《光的孩子》亞洲電視大獎奪3大獎。（客家電視台提供）

第26屆亞洲電視大獎(Asian Televion Awards，ATA)11日公布完整得獎名單，徐麗雯編導作品《光的孩子》打敗NHK《ごちそう～うなぎ編》、東京電視台《人生最高の贈りもの》等強敵，獲得最佳單元劇／電視電影獎(Best Single Drama or Telemovie)，自己也拿下最佳原創劇本獎，同時劇中飾演失智母親的資深演員涂台鳳也得到最佳女配角獎，是她首次獲獎。

曾以演員身份入圍亞洲電視大獎的徐麗雯，這次轉換角色再度叩關終於獲獎。她透過臉書對團隊及客家電視表達感謝，並表示能在國際上也獲得肯定，可能是片子裡的什麼碰觸到了普世共感，能在世界人權日獲獎(劇本獎在10日即已先頒發)，「私心把這當成是更高的存在給我的暗示了」，將會以任何形式繼續創作。而涂台鳳在感言影片中除謝謝製作人張哲龍及編導徐麗雯的信任外，也提到這兩年大家因疫情辛苦度過，特別祝福所有人一切平安。

《光的孩子》出色的表現在所有得獎者中居冠，也讓客家電視因此獲得最大獎年度電視頻道，張壯謀台長特別於LIVE直播的頒獎典禮全程以客語發表感言。而由邱莉舒演唱的主題曲〈無垢鳥〉，則是稍早已在另一個國際獎項亞洲影藝創意大獎(Asian Academy Creative Awards，AAA)獲得最佳主題曲獎項。

亞洲電視大獎台灣其他獲獎作品包括最佳單則新聞報導：民視〈因疫情被禁足 在台移工強忍種種非法防疫措施〉；最佳自然生態節目：東森電視《地球的孤兒： 台灣的精靈》。七十六号原子的《追兇500年》則獲得亞洲影藝創意大獎最佳單元劇／電視電影。