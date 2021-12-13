基進黨日前舉辦公投宣講，高雄巿長陳其邁站台時，喊話4個不同意就是不同意中國併吞台灣，對於外界解讀操作「芒果乾」，陳其邁13日受訪回應，因為中國的阻礙，當然不利於加入國際組織，因此在公投的投票上至關重要。

陳其邁說，公投是由人民做主，由人民理性投下公投的選票，但這也牽涉到我們是不是能夠參與國際經貿整合組織，或者能夠跟其他國家順利發展雙邊，不管是貿易或其他的經濟加強合作關係，要參加國際經貿組織，就必須遵守國際規範。

他說，大家也知道中國在不管是我們參與這些國際經貿整合組織，或雙邊簽訂FTA都會阻擾台灣順利參與，所以在公投議題上，這也會牽涉到未來我們參與CPTPP等組織，假如我們比較晚加入，或者是因為一些中國阻礙而晚於中國加入，這當然對於我們參與國際組織是不利的。

陳其邁強調，公投的投票，牽涉到未來不管是參與國際經貿整合組織、能源轉型或者是非核家園等等，都至關重要。