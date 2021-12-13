南韓大勢女團BLACKPINK中的人氣成員Jennie，擁有甜美臉蛋與獨特的氣質，出道以來人氣始終居高不下，獨特的穿搭風格更獲得不少國際精品的青睞。而近日登上雜誌封面的她，在個人IG上曬出一系列照片，火辣的造型與凹凸有致的身材立刻引起網友的目光。

Jennie近日登上時尚雜誌《DAZED》擔任封面人物，並為自己所代言的內衣品牌「CK」宣傳。而在釋出的照片中，只見她穿著白色深U背心，下半身僅穿著黑色小褲，辣秀性感S曲線；下一張照片，Jennie則是將羽絨外套脫一半，大方秀出黑色內衣及火辣小褲，纖細好身材與結實的腹肌曲線也一覽無遺；甚至還有一張坐在地上的照片，疑似「下半身失蹤」沒穿小褲，使性感翹臀呼之欲出，而一系列又辣又性感的造型電得粉絲直呼「Jennie總是不讓人失望」、「我的媽呀！小妮子太辣了」、「小妮這是要辣暈誰」、「歐摸歐摸，受不了了」、「我的女神太性感了」、「這身材好致命」，吸引超過843萬人按讚。

事實上，Jennie不久前，才因為被BTS防彈少年團成員V失手追蹤了IG帳號又取消，莫名引起BTS的粉絲們攻擊，甚至失控到她的IG貼文留下一推嘔吐的表情符號，痛罵Jennie「你都有已有GD，放過V吧」，無辜的遭到砲轟，也讓BLACKPINK的粉絲跳出來護航，意外引起雙方論戰。不過已見過大風大浪的Jennie，似乎不想理會失控的酸民，仍持續在IG上曬出一系列代言辣照，贏得網友的讚賞。