怪物龍捲風肆虐美國6州，重災區的肯塔基州還有大量遺體未尋獲；聯邦最高災害應變官員表示，氣候變遷的影響已難翻轉，威力更強、更具摧毀性和致命的風暴將成新常態。

「紐約時報」報導，阿肯色、伊利諾、肯塔基、密西西比、密蘇里、田納西6州部分地區遭受多個龍捲風侵襲，目前確認至少90多人罹難，預料人數肯定會破百。

肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）表示，10日晚間就有至少3個侵襲肯塔基州，「但我想現在人們相信侵襲的遠不止3個」。

貝希爾表示，搜救人員仍在尋找失蹤者遺體，甚至還得出動尋屍犬，這次侵襲肯塔基的幾個大龍捲風「肯定是美國史上行經路徑最長的，220英里（352公里）中有200英里在我們肯塔基州」。

法新社報導，氣象學者及其他科學家一直以來都警告暴風、野火、洪水等天災強度會越來越烈，但直到10日近30個龍捲風肆虐美國心臟地帶大片地區，奪走90多條人命、數十人失蹤，社區淪為廢墟，大家才驚恐意識到危機的存在。

聯邦緊急事故管理總署（FEMA）署長克瑞斯維爾（Deanne Criswell）告訴美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）說：「這將成為我們的新常態。」

她今天清晨上遍談話性節目，之後轉往肯塔基州視察災情，協調聯邦因應這次風災。

「我們從氣候變遷看到的影響，是我們這個世代的危機。」

她在美國廣播公司（ABC）節目「本週」（This Week）警告美國處理這類惡劣天氣事件會遭遇的挑戰，「我們正在看到更強烈的風暴、惡劣的天氣，無論是颶風、龍捲風還是野火。我現在要注意的是，我們要怎麼開始減少這些事件的衝擊。」

科學家尚未斷定是氣候變遷帶來更劇烈的風暴，但他們同意有越來越多證據朝向這個結論。