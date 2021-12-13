台南一名現年78歲洪姓老翁，曾有2段婚姻，年輕時拋棄大房妻子與2個兒子，不僅踹罹癌妻子，還讓2個兒子送進孤兒院，如今年邁中風，生活無法自理，卻向法院聲要求兒子給他扶養費，但法官聽完洪翁兒子陳述的悲慘童年，最後裁定承回洪翁請求，判決其子不需支付扶養費。

據了解，洪翁去年因急性腦梗塞住院，如今生活無法自理，由社會局進行安置，每月養護費需2萬2000元，但扣除勞退給付與中低老人補助，每月仍有1萬元缺口，他雖有二段婚姻，但大房長子已歿，二房四子又患有輕度智障，其中二房三子、么女皆已同意每月支付3000元扶養費，洪翁因此請求大房次子也需每月支付3000元。

今年44歲的洪翁次子，知自遭父親請求扶養費後，悲憤向法官表示，父親是一位木工，每天都在工寮工作很少回家，又愛賭，不但沒有給母親生活費，母子3人經濟因此陷入困頓，媽媽只好將哥哥送到奶奶家給姑姑照顧，而他則與媽媽到外公家躲避債主。

還說，在他國小三年級那年，母親得知爸爸在台北工作，就帶著兄弟倆北上尋父，不料父親當時已有二房李女，還生下3個孩子，見到母親後，竟將她打得滿身是傷，就帶著絕望和滿身的傷勢離開台北。後來母親罹患血癌，母子3人只好搬到奶奶家住，但奶奶的家產也全讓父親敗光，有次父親又回到老家向奶奶要錢，見到母親後，不顧她已罹癌，又是一頓拳打腳踢，自此斷絕聯繫，再也沒有回來過。

就讀國小五年級時，家中因無法負擔學費，就與哥哥就被送往孤兒院，母親離世後，爸爸都沒回來探望，也從未到母親墳前上香，自己在孤兒院生活到國中，因表現不好被趕出去，住在同學家廢棄的三合院中，白天上課、下課後就到附近的紙工廠工作，半工半讀完成國中學業，畢業就外出謀生，哥哥退伍後因被騙錢輕生，當時他在台北完全不知情，是同父異母的妹妹告知才輾轉得知，父親拋家棄子未盡扶養義務，如今向他追討每月3000元扶養費用，令他無法接受。

法官審酌，洪翁無法舉證曾經撫養過兒子，因此駁回洪翁聲請，裁定兒子洪男不必支付撫養費用。