台積電(2330)今年第2季度現金股利將於本周四(16日)除息，每股配發2.75元現金。台積電上周五公布11月營收回升，第四季營收可望再創新高，上周五外資賣超612張。今早股價開高後壓回，仍在平盤605元以上。

另外，外媒報導英特爾執行長季辛格(Pat Gelsinger)本周將拜訪台灣，包括拜訪台積電高層；季辛格日前曾說「台灣不是個穩定的地方」、「美國不應補助台積電赴美投資建廠」。

針對季辛格訪台是否安排拜會台積電，台積電不評論傳聞，台灣英特爾也表示，不方便回應。

台積電自2019年起改採每季配息，過去8次除息皆順利完成填息；其中4度在除息當天快速填息，去年12月17日一開盤即完成填息，填息時間最長為15個交易日。

台積電此次配發每股股息2.75元，公司11月營收創第三高。台積電除息股價表現，將是本周市場關注焦點。

台積電2021年11月合併營收約為1482.68億元，為歷史第三高，較10月增加10.2%，較去年同期增加18.7%。

台積電11月營收為同期新高，2021年1至11月合併營收約為1兆4320.33億元，較去年同期增加17.2%，亦創同期新高。今年營運也可望再創新高紀錄。

台積電本季展望樂觀，預估本季營收達154億美元到157億美元，再創新高；以公司展望來看，12月營收可望比11月續增，仍有機會挑戰單月新高。

台積電對第四季看法持續樂觀，預期在5奈米製程的強勁需求帶動，2021年第四季合併營收預計介於154億美元到157億美元之間，平均季增率約4.5%，將再創新高。台積電今年展望樂觀，預計全年美元營收將年增24%，並創新高。