由「ATM」重量級科技股領軍，以及在「中經會」題材股助攻下，周一香港恆生指數開漲1.03%，目前漲幅仍維持在1%，報24239.67點。國企股(H股)漲1.08%，為8671.02點。

大陸股市走高，亦為港股帶來提振。上證指數漲0.84%，滬深300漲1.17%，深證成指目前漲1.08%。

恆生科技股指數現漲1.33%，被稱為「ATM」三大明星科技股的阿里巴巴、騰訊和美圖分別上揚逾3%、2.37%和4.36%。

中央經濟工作會議發布多項新措施，帶動相關股起舞。

中經會宣布將適度超前開展基礎建設投資，水泥等基建相關股應聲大漲，海螺水泥漲5.6%，中國建材漲逾6%。

中經會宣布將深入實施種業振興計畫並提高農機裝備水平，中國重汽飆升23%，濰柴動力漲逾4%。

該會議宣布可再生能源和原料用能可不納入能源消費總量控制，綠電股走高，華潤電力大漲8.3%。

此外，中經會宣布將全面實行股票發行註冊制，券商股亦成盤面亮點，中信証券、華泰、廣發同步走高。