台富(1454)董事會通過出售大宇(1445)股權，預計可獲利約2.58億元，法人估對EPS的貢獻約1.98元，台富早盤亮燈漲停、觸及13.95元，創2015年4月以來新高價。公司表示，大宇出售獲利會在12月底前入帳，展望明年審慎樂觀，在產品項目中，加工絲的訂單已經看到明年Q1。

台富11月營收為1.4億元，月增18%、年增19%，累計前11月營收為14.4億元，年增34%。法人估，明年若全球疫情受控，終端需求回升，台富的月營收可望回到1.7~1.8億元的正常水位。目前台富加工絲的產能利用率約80~85%，而布品的產能利用率約70%。從庫存來看，今年庫存水位已經高於去年，顯示需求面已有復甦跡象。

台富出售大宇紡織，因屬長投將列在可分配盈餘項目，預計今年底前就會入帳。

台富今年在原物料上漲下，產品報價順勢調漲，ASP略有改善，不過原料漲幅壓力大，使毛利率表現承壓，今年前三季合併獲利729萬元，EPS為0.06元，已較去年同期轉虧為盈。