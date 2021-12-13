立委洪孟楷(簡立欣攝)

(立委洪孟楷辦公室提供)

公路總局5日爆出IP遭盜用，立委洪孟楷今（13）日在立法院交通委員會質詢交通部長王國材時表示，他上周四（9日）就要求公路總局隔天下班之前要給交委會調查進度，結果收到的報告跟媒體報過的一樣，就是「有2位員工曾瀏覽但未確定是否修改」。洪孟楷說，2小時就可查出的事，為何查1周查不出來？是否後台大到部長不敢問？交通部最後僅表示，查出是正式員工，不是約聘雇。

5日爆出有匿名用戶透過公路總局IP，修改立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴的維基百科，外界認為若非公路總局被駭，就是公路總局內有網軍。6日公路總局說，事發當天（2日）公路總局的IP並沒有連到維基百科；7日公路總局改口，有2位員工曾瀏覽非本案相關的維基百科，但受限於現有跡證無法確認有其他電腦修改維基百科；8日本報再詢問此事，公路總局局長許鉦漳說「IP的事就只有查到昨天（7日），沒有新的進度或說法了」；9日原本許鉦漳仍維持「沒有新進度」的說法，但聽到媒體轉述王國材在立法院說公路總局正在繼續查，許鉦漳表示「部長怎麼說我們就配合」。

洪孟楷說，今天早上問公路總局，公路總局居然說「沒有說法」，是藐視國會嗎？現在民進黨政府是否以為頭過身就過？有「陰謀論」還說，現在反正有各單位輪流出包，尤其台鐵、台電更是難兄難弟，或是行政院長蘇貞昌再出來講個話、放個火，媒體被轉移焦點，就不關心公路總局IP事件了；又聽說現在政府下令全部部會都不要吵這件事，因為確實對公投民調有傷。

洪孟楷說，一般公司或是內行人想查，2個小時就查出來，到底是哪個電腦、哪個使用者；當天閉路電視也可立刻調出來。公路總局自己有資安單位，卻查1周查不出來，到底那2個員工是誰？是約聘僱、臨時人員，還是正式人員？

由於王國材說，只知道是2個員工，洪孟楷不滿表示：「你是刻意忽略，還是不實事求是？」這麼大一條全國新聞，向交通部長報告，身為部長，怎麼不會多問一句「我們公務同仁怎麼會這麼不小心，有沒有違反公務員行政中立」？也不問一下到底是約聘僱、臨時人員，還是正式人員，「還是他的back（後台）真的大到你不敢問？」

王國材說，基本上知道是員工，不是正式人員就是約聘人員，因為調查中，沒有他的身分。洪孟楷要求今日中午前給他書面資料，至少給那2個員工的身分別就可以。

此時交通部表示，上周五快下班時公路總局有回應電子公文（如附照片）；洪孟楷表示，這跟媒體已經報導的都一樣。交委會召集人陳雪生則表示，這2個員工甚麼身分？處長級、簡任、薦任、委任，還是約聘？應該很好查。另交通部參事稍晚向洪孟楷辦公室表示，IP的使用者是正式員工，不是約聘雇。