萬隆變電所發生故障，衝擊30.5萬戶大停電，也影響部分小規模營業人營業。財政部長蘇建榮表示，受影響的多數為查定課徵的小商家，會研議核定營業稅時適度調整。

蘇建榮今日到立法院接受質詢，立委賴士葆表示，台北萬隆變電所故障，造成台北市文山區、新北市新店、中和、永和等都受到影響，正好是賴士葆的選區，他也接受到許多陳情，因為突然停電導致許多營業工具例如冰箱等而有所損害，是否可以減稅？

蘇建榮表示，這部分影響可能以小規模營業人比較多，這些小商家可能採用查定課稅，會請賦稅署研議看看，在核定營業稅時予以調整。

至於個人財務受損方面，賴士葆也關心是否所得稅方面給予特別扣除？依據所得稅法第17條，民眾應在發生後30日檢具損失清單及證明文件報請派員勘查，災害損失經認定後，除受有保險賠償或救濟金部分外，依規定在申報該年度綜所稅採用列舉扣除時，可自綜合所得總額中扣除。