67歲資深港星李國麟出道40多年，曾在《天龍八部》中飾演反派角色「鳩摩智」爆紅，3度提名萬千星輝頒獎典禮最佳男配角，5年前還榮獲杭州林吾七逸文化藝術公司頒獎典禮「年度最受觀眾喜愛演員」，但他轉戰直播帶貨並不順利，8小時內業績慘澹，被譏「最慘帶貨明星」。

李國麟今年4月赴陸求發展，他搭上直播帶貨熱潮，9日開直播做生意，雖然吸引1千多名網友觀看，但花了8小時推銷都不見訂單，氣氛越來越尷尬，一旁的女助理故意調侃：「李哥，便宜400元，你賠錢了！」李國麟趕緊接話：「我和老總打過電話了，我和廠家各補貼200元，大家下單吧！」未料這招催單術不見奏效，業績持續掛鴨蛋。

李國麟直播8小時業績不佳，還得承受部分網友的酸言酸語。（圖／微博）

已到了高齡的李國麟，體力已逐漸不堪負荷，露出疲憊的神情，雙眼還冒血絲，部分網友卻不同情，甚至留言開酸：「開半天都沒賣出去」、「我都睡5小時了你還在播」、「要不收一收回去了？」、「太尷尬了」估算李國麟拚老命直播8小時，恐怕賺不到人民幣200元（約新台幣870元），但另一派網友認為不需要這樣咄咄逼人，「不要去笑努力賺錢的人」、「不買不買，別酸」力挺不偷、不搶、賺辛苦錢的李國麟。