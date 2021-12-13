台糖中安路圍牆上換新裝，由毒防局製作奧運選手反毒意象，不僅宣導反毒也讓牆面煥然一新。（高市毒防局提供／石秀華高雄傳真）

羽球黃金雙打「麟洋配」王齊麟與李洋的反毒意象也出現在圍牆上。（高市毒防局提供／石秀華高雄傳真）

台糖公司和高市毒防局攜手反毒，免費提供小港區金福路圍牆製作反毒圍牆，牆面上展示反毒大使世界球后戴姿穎、黃金雙打「麟洋配」以及拳擊好手黃曉雯、鞍馬王子李智凱等高人氣正能量奧運選手的反毒意象，讓以往單調、無趣的牆面換上反毒新裝，呈現一股新風貌。

台糖發揮企業公益精神，免費提供小港區金福路圍牆給高市毒防局製作反毒圍牆，圍牆上以毒防局反毒大使世界球后戴資穎、黃金雙打「麟洋配」王齊麟與李洋、拳擊好手黃筱雯、鞍馬王子李智凱的意象展現，並以戴資穎的勵志金句「相信自己」搭配無毒有我，帶動反毒力量。

毒防局長林瑩蓉表示，感謝台糖支持毒品防制政策，同時也感謝台灣之光的奧運戰將們同意授權製作反毒宣導圍牆，藉由2020東京奧運我國獲獎戰將們高人氣正能量形象，以傳達反毒訊息，鼓勵民眾從事健康正向的休閒運動，一起推行拒毒、反毒的新運動風。

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