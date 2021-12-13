台灣鋼鐵傳出接觸中華職棒，可能成為中職第6隊，高雄巿長陳其邁13日表示，我們都很努力，也歡迎職棒或者籃球職業隊能落腳高雄，喜歡棒球跟籃球比賽的球迷其實非常多。但時機成熟再向大家報告，鴨子划水，我們努力做好準備。

陳其邁說，今年已經有2家職籃在高雄，我們不斷努力催生，希望能讓高雄的球迷有一個在地的球隊，一直是我們努力的目標。

至於世界大廠進駐橋科，陳其邁說，明天會有一家半導體大廠宣布在高雄加碼投資，對方也是在半導體材料來說非常大的廠商。全球供應鏈重組，各家廠商尤其在半導體產業加速布局，也因為5G AIoT技術的發展，更加重了整體在晶片應用各領域的需求。

陳其邁說，現在這個時機，當然是這些大廠布局最好的時機，選擇高雄當然也著眼於高雄有良好的投資環境，高雄市政府與中央也通力合作，打造最有效率的行政服務，從中央到地方，給廠商最大的資助，所以投資高雄「正對時」，有一些系統整合商在這一兩天也會宣布進駐亞灣區。