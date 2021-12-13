擔任里長的許勝嘉(右一)與何先生(左二)特別現身相挺，感謝彰基院長陳穆寬(右二)率團隊悉心醫治口腔癌，幫助他們重生。（彰基提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化基督教醫院為彰化縣內唯一的醫學中心，2018年初由國內口腔癌權威的醫學博士陳穆寬，從副院長接任院長職，進入陳穆寬掌舵的時代，近年卻陸續傳出醫師出走潮，甚至有離職名醫控訴遭高層惡整霸凌清算；周刊13日更踢爆陳穆寬院長任內種種惡行惡狀，霸凌離職員工、騷擾護理人員，不同於過去低調不回應作風，彰基院方大動作公開發聲明稿回擊，否認所有指控，暗指是離職員工不實投訴爆料。

彰基公關室聲明稿指出，彰基為教會醫院，是以愛護員工照顧員工為理念，故絕無霸凌離職員工，近3年來全院員工滿意度達75％、76％。例如近日離職前眼科陳珊霓主任，院方絕無減少其門診次數及手術時段，因為其主任任職到2021年6月30日屆滿，曾因違反學術倫理被教育部懲處過，最近又至少有3件論文發表違反研究倫理，被本院人體試驗委員會正式懲處，該事件亦經本院學術倫理審議小組懲處，所以在7月1日任命新的主任時不予任命。

彰基表示，該員工（指眼科名醫陳珊霓）離職前該科直屬醫療長（副院長）徵詢過該科至少3位主治醫師能否接任主任一職，然無一醫師敢接，擔心接任後變成被攻擊對象。事後只能由直屬醫療長（副院長）督導代管該科，其乃以副院長及教授之身份負起督導之責，而非以婦產科主治醫師身份代管，此舉在醫療界時有所聞；該員工離職前發表3000多字長篇文給全院同仁，內容所述均與事實不符，且亦於各大媒體散播，直屬副院長亦進行蒐證保留法律追訴權。

彰基表示，該員工兒子亦同時任職於眼科住院醫師，被抱怨多次不適當行為，包括更改主治醫師處方、急診會診看診流程不符合常規且處理不當，經善意提醒，配合度仍不佳，甚至於公開之全科會議場合，公然嗆聲副院長，嚴重違反職場倫理。

至於性騷擾護理人員一事，彰基強調開刀房一公開場合，每次開刀至少7至10名同仁在場，包括刷手護理師、流動護理師、麻醉護理師及麻醉醫師（全身麻醉的手術）、住院醫師、實習醫學生，及甚至外國參訪醫師等；在眾目睽睽之下，不可能有所述騷擾事件發生，如員工自覺受到騷擾，本院內部有正常管道可提出申訴，顯見爆料者居心叵測。