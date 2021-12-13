17900點關前賣壓沉重，台股指數在小漲整軍待攻！

新冠肺炎Omicron變種病毒干擾逐漸消散，全球股市重新聚焦高通膨陰霾，不過，儘管美國勞工部公布，美國11月消費者物價指數(CPI)比去年同期勁揚6.8%，較10月的6.2%進一步揚升，刷新1982年6月以來最大年增幅，顯示美國通膨壓力毫無消退跡象，但美股似乎已免疫，上周五美股指數全面收高，連帶台股今天也擺脫上周五收低陰霾，早盤開高後上攻至17919.35點，但賣壓隨之湧現，近期強勢的中小型股轉弱，加上進入18000點高檔區，市場追高意願不足，成交量萎縮，指數拉回一度至平盤附近，所幸台積電(2330)力守平盤之上，股王矽力-KY(6415)反彈，聯發科(2454)、世芯-KY(3661)、譜瑞-KY(4966)等千金股同步走高，中小型股亦有康聯訊(3672)、中砂(1560)、萬旭(6134)、藥華藥(6446)、建碁(3046)、昇達科(3491)、霹靂(8450)、雷科(6207)、萬泰科(6190)盤中亮燈漲停，傳產類股則以鋼鐵類股表現較好，在觀望氣氛濃厚下，台股指數在17850點附近游走，截至11點35分為止，加權股價指數約17862.52點，上漲36.26點，成交量約1783.88億元；OTC指數為231.18點，上漲0.78點，成交量654.73億元。

今天盤中上市各類股以鋼鐵類股表現最佳，上漲1.97%，其次是生醫類股及電子通路類股，分別上漲1%及0.79%，表現較差者為塑膠類股、油電氣類股及水泥類股，其中塑膠類股下跌0.76%，油電氣類股下跌0.56%，水泥類股下跌0.4%；上櫃部分，表現最佳為電子通路類股，上漲1.83%，表現最差為資訊服務類股、下跌0.26%。

就技術面來看，全球股市逐漸擺脫新冠肺炎病毒Omicron變異株干擾，台股也延續上周反彈氣勢持續走高，上周五加權股價指數以17826.26點作收，累計一周上漲129.12點，漲幅約0.73%，周K連兩周收紅，日均量為3291.6億元；OTC收盤指數為230.4點，累計一周上漲2.52點，漲幅為1.11%，周K連兩周收紅，日均量1020.4億元；今天台股受到上周五美股反彈收高帶動，指數以高盤開出，但因17900點以上賣壓沈重，盤中指數在17850點震盪；台股歷經Omicron變異株干擾震盪後連兩周反彈，指數再度逼近18000點，雖然經過數月整理後，台股指數分別在11月19日及12月8日攻抵17986點及17988點，欲挑戰7月15日創下歷史高點18034點，但皆無法如願跨過關卡，就量價結構而言，由於成交值無法放大，台股想要站上18000點難度不小，指數有可能回測尋求支撐，5日均線恐受考驗，尤其個股屢屢一日行情，顯示籌碼不太穩定，預期本周台股指數將在17500點到17900點間震盪。

分析師表示，美國通膨居高不下，影響投資氛圍，市場等待台灣時間12月16日FOMC會議結果，雖然縮減購債規模可能提高至每月 300億美元，已在市場預期當中，惟升息時點仍是未定數，引發風險性市場不安情緒，美股觀望，漲盪加劇，連帶影響台股表現。

譜瑞(4966)因資料影音傳輸速度加快，提高對於去除雜訊與維持訊號品質的需求，PCIe4.0與USB 4為成長助力，高階面板相關業務持續拓展，應用廣泛多元性，由傳統PC往伺服器、車載與手機多方拓展，營運正向，法人預估2022年營收成長14%，稅後獲利年成長 16%，目前日KD已修正至低點；環球晶(6488)矽晶圓市場由日本公司所佔據，擴產較為謹慎，即便建立新廠來擴充產能，國際大廠多認為最快要到2024年才會投產，搭配半導體產業2022年持續年成長約10%，2022年矽晶圓供應商有較好的價格環境，儘管環球晶並無具體新建廠計畫，但在南韓、日本、台灣、歐洲、美國等地都有去瓶頸的擴產計畫，來因應客戶對於12吋晶片需求，兩家公司均是可逢低佈局標的。