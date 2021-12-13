jpp-KY(5284)(經寶-KY)在通訊產業與航太產業恢復成長帶動下，2021年獲利可望維持成長。2022年在通訊產業受惠自動販賣機(新型咖啡販賣機)與伺服器機櫃需求強勁，及航太產業訂單持續回溫，營運成長腳步仍不停歇。

經寶生產少量多樣的客製化產品，下游產業應用範圍廣泛，包括通訊、醫療、電子、食品檢測、能源、航太與其他。經寶電子沖壓件在成功切入國際伺服器大廠機櫃供應鏈，但在其他產品線衰退情況下，2021年電子產業營收預期將會持平，2022年在伺服器機櫃出貨趨緩，電動機車充電櫃開始小量出貨，預期營收仍會是持平的表現。

經寶受惠5G建置持續帶動，2021年通訊產業營收將微幅成長，法人預期，2022年在自動販賣機(新型咖啡販賣機)與伺服器機櫃需求強勁，預估通訊產業營收年增率將超過1成。

經寶2020年航太產業受到疫情影響，營收年衰退6成，2021年，航太產業訂單回溫，營收大幅回彈，法人指出，2022年在子公司訂單持續回溫，加上A320交機數增加帶動下，航太產業營收年成長將在1成以上。

經寶2022年在通訊產業受惠自動販賣機(新型咖啡販賣機)與伺服器機櫃需求強勁，及航太產業受惠訂單持續回溫，將帶動jpp-KY 2022年營運持續成長。