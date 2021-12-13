2018年10月21日台鐵普悠瑪號出軌釀18死，台鐵以列車主風泵設計不良、列車自動防護系統（ATP）遠端監視系統未連線等缺失，2019年10月向列車供應日商「住友商事株式會社」求償6.1億元。台北地方法院9日判台鐵敗訴，交通部長王國材隨即表示支持台鐵上訴。目前台鐵仍在評估後續法律動作，王國材今（13）日在立法院交通委員會重申，支持上訴。

立委陳明文今在立法院交通委員會質詢時表示，法官判決認為台鐵自行發現列車異常後就應該立刻停駛；且判決寫得很清楚，事故發生是諸多人為、機器設備等累積結果，縱使ATP系統未連線，也無法阻擋系統性疏忽。

陳明文直言，台鐵很丟臉，被法院「認證」不重視行車安全，法院判決等於說台鐵人「醬缸文化」，台鐵事故一直在發生，會造成普悠瑪事故發生，連法官都認為是人的問題，因此還是要從人的角度思考台鐵徹底改革，應該盡快推動台鐵公司化。

王國材表示，他支持台鐵上訴，普悠瑪號ATP未連線，且主風泵問題日商過往也一直無法解決，導致司機員行車時沿路一直修，驗收時日商沒有將ATP連線。至於出軌這件事，雖然台鐵有責任，但日商也有責任，因此支持台鐵上訴。

台鐵表示，仍尚未決定普悠瑪號求償案是否上訴，但已找律師研商，也會配合交通部指示。