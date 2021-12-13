氣溫下降讓不少機車族上下班都很痛苦，有女網友表示，她把所有保暖的衣物都穿上，全身包緊緊，但騎車還是超冷，讓她無奈詢問，到底冬天騎車應該怎麼穿才保暖，有網友分享避免冷風灌入的穿搭方法，也有不少網友直接點名，雨衣和手套就是機車族必備的保暖神物。

一名女網友在PTT的WomenTalk板上發文表示，最近天氣轉冷很有感，騎車上下班都非常痛苦，因此她把發熱衣、毛衣和帽T都穿上，把自己包得跟雪人一樣，但騎車時冷風灌進來還是超冷，讓她無奈詢問，到底冬天騎車應該怎麼穿才保暖。

對此，有網友分享，只要穿對方法，就可以避免冷風灌入，「外套要有分層概念，外面穿防風層，裡面再穿羽絨衣」、「你只穿毛外套或沒有防風層的羽絨衣都會透風」、「要穿羽絨外套或防風外套，而且手套也要買防風的，騎車會冷是因為風」。

也有不少網友直接點名，雨衣和手套就是保暖神物，「手套和雨衣」、「兩件式雨衣最有用」、「雨衣，裡面還是可以穿美美的大衣，下車雨衣脫掉就好」、「戴防風手套，有戴差很多」、「寒流來我會戴滑雪手套，超暖」。