1218四大公投剩下不到一週，藍綠兩陣營無不卯足全力宣講公投，民進黨砸下大量資源在全台各地舉辦高檔次公投說明會，國民黨也在各地拼公投，而甫在國民黨新竹市長黨內初選出線的林耕仁更是竭盡全力宣傳公投必需四個同意，希望公投同意票數能在新竹市開出紅盤。

林耕仁號召同黨議員，在新竹市各區搭建起「四個同意、就是民意」看板，與所有國民黨籍議員聯合宣傳公投。林耕仁表示，1218公投結果將決定台灣未來的發展，是選擇安全穩定的生活，還是動盪不健康的日子，四個公投同意票，就能讓人民不用擔心萊豬、有穩定能源、確保公投權利、及守護藻礁生態環境。

林耕仁在各區放上聯合看板，日前新竹市黨部辦理的機車大遊行，也看見林耕仁在宣傳車上全程宣講，繞行整體市區。（圖：截自林耕仁臉書）

林耕仁也批評，蔡政府不但背棄過去的主張，更是不願傾聽人民意見，四項公投議題，民進黨立場反覆不定。以前堅決反對萊豬，現在卻主動同意開放，出賣台灣人健康；推動公投更是民進黨一路以來的神主牌，如今閹割公投讓公投跟大選脫鉤，讓民主開倒車。保護藻礁也是一場騙局，蔡總統以為寫下藻礁永存就真的保護了嗎？三接興建過程中明顯就有破壞藻礁，媒體報導卻被蘇貞昌罵是假消息；最後重啟核四就是戳破蔡政府錯誤能源政策，台灣人不願過上跳電缺電停電的動盪生活。

林耕仁除了在各區放上聯合看板之外，日前新竹市黨部辦理的機車大遊行，也看見林耕仁在宣傳車上全程宣講，繞行整體市區。

林耕仁也表示將全力衝刺，最後一週將透過宣講的民主戰車，在新竹市各地進行公投宣講，呼籲新竹市民1218一定要出來投下五張同意票，因為除了全國四公投議題外，新竹市另有地方喝好水公投，這票也是同意。

林耕仁在新竹市各地進行公投宣講，呼籲新竹市民1218一定要出來投下5個同意票，除了全國四公投議題外，新竹市另有地方喝好水公投，這票也要同意。（圖：截自林耕仁臉書）

公投最後階段藍營地方全力動員，國民黨新竹市長參選人林耕仁在議長許修睿和副議長余邦彥支持下儼然成為藍軍領頭羊，率領藍軍團結希望公投同意票，能在新竹市開出大勝的票數。