民進黨立委鍾佳濱 (吳家豪攝)

民進黨立委周春米 (吳家豪攝)

民進黨屏東縣長潘孟安昨日表態支持民進黨立委周春米參選2022屏東縣長。民進黨立委莊瑞雄今日重砲回應「若前屏東縣長曹啟鴻也搞指定接班，那現在縣長也不會是潘孟安。」民進黨立委鍾佳濱則表示「『接班說』不符合台灣社會對民主的認知，可能是潘孟安口誤。」周春米說「潘孟安是希望交棒給為屏東努力最多的人。」

民進黨屏東縣長黨內初選競爭日趨白熱化，前任屏東縣長曹啟鴻、現任屏東縣長潘孟安，及屏東立委鍾佳濱、不分區立委周春米等人全屬新潮流系。而今年因案退出民進黨的無黨屏東立委蘇震清，過去是30年的民進黨，蘇震清與民進黨不分區立委莊瑞雄，則被歸類為英系。

目前綠營表態角逐2022屏東縣長者，包括新系鍾佳濱、周春米，英系莊瑞雄及已退黨的蘇震清，其中鍾、周、莊將擇日進行黨內初選，但昨日潘孟安在公投說明會上公開支持周春米，已引發屏東政壇動盪。

莊瑞雄表示，1218公投在即，當全黨都在為公投案打拼時，潘孟安在這個時間點發布所謂的接班人選，是不是急了點？莊還暗批「若過去人稱『曹老師』的曹啟鴻縣長，也搞指定接班的話，那今天的屏東縣長，可能也不是潘孟安。」

莊瑞雄說，卸任的縣長只有交棒的問題，屏東的未來，應該是大家共同決定，而不是被指定。

鍾佳濱表示，按照民進黨的傳統，即將卸任的縣市長會「交棒」給下個黨內正式提名的候選人，但目前黨內還在初選階段，現在喊出「接班說」，不太符合台灣社會對民主的認知，潘孟安可能是一時口誤。

周春米回應，潘孟安是希望縣政可以延續，可以交棒給為屏東努力付出最多的人，延續屏東的品牌及屏東價值。

周春米說，民主社會下的台灣，不會有人覺得誰是指定接班，重點是縣民的認可，大家也會繼續努力爭取民眾支持，自己要感謝潘孟安的肯定，也相信縣民可以看見周春米一路來為屏東的努力和付出。