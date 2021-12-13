小S重磅回歸，重執麥克風推出全新訪談節目。（CATCHPLAY＋提供）

由CATCHPLAY原創自製、小S徐熙娣強勢回歸，粉絲期待已久的全新型態OTT綜藝節目《熙娣想聊》開播消息公布後，小S各方好友紛紛獻上祝福，就連「死對頭」志玲姐姐林志玲也特別錄製影片祝賀新節目即將上架，「我是小S最愛的志玲姐姐，聽說小S要開新節目了，我好開心啊！」隨後更接著爆料：「我會不會因為這個節目再次翻紅呢？預祝《熙娣想聊》收視點擊創新高，熙娣一定美翻螢幕，大成功！」

小S與台灣第一名模林志玲，過去在節目上的互動與鬥嘴曾笑翻許多觀眾，私底下的兩人交情也相當好，彼此都不會錯過對方重要的日子，在小S的OTT新節目《熙娣想聊》即將登場之際，這位「相愛相殺」的好姊妹林志玲也來站台力挺！觀眾也期待在《熙娣想聊》10集節目中，有機會重溫林志玲與小S互相鬥嘴的精彩畫面。

日前小S在錄完第10集節目後，感性地在個人社群媒體上分享：「我今天是興奮的睡不著，因爲我的新節目《熙娣想聊》今天總算錄完最後的第10集！而且每集我都好愛，好想分享！」引來大批粉絲興奮留言：「超期待，敲碗熙娣繼續聊，希望可以比《康熙來了》還多集！」「10集不夠看，敲碗第二季！」面對粉絲提問，小S更親自大方回應：「有第二季啊！」《熙娣想聊》自宣布開播就備受矚目，尚未播出已有粉絲瘋狂敲碗第二季的盛況出現，小S霸氣表示：「各位想跟我聊的好友們，趕快來排隊預約第二季，先搶先贏喔！」

主持天后小S重磅回歸，重執麥克風推出全新訪談節目，並首度走出攝影棚，進入大眾生活，結合真實場域與獨家話題，與驚喜來賓們展開直擊心靈的「深度談話」，挖掘來賓們從所未知的私密故事，同時剖析當下社會的熱門話題，也結合主持人以往受歡迎的觀眾問答單元，直面網友犀利問題。《熙娣想聊》12月23日起，每周四獨家在CATCHPLAY＋影音平台更新上架。