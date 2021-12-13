新北市環保局統計，今年截至11月底共計共舉辦570場次淨灘，共3萬5559人次參與，清理了約893公里的海岸線，並清出了198.7噸垃圾。環保局與淨灘合作社「海灣綠洲」合作，邀請昌平國小學生參加淨灘，也一起動手把海洋廢棄物變成美麗藝術品，賦予垃圾新的生命。

新北市環保局表示，北海岸有獨特的美麗景觀，但因洋流地形容易累積垃圾，每年都有許多熱情公私團體辦理淨灘活動，儘管今年初受到疫情的影響，淨灘活動次數大減，但隨著疫情趨緩，民眾及企業又再度熱情踴躍辦理淨灘活動。

環保局說，截至今年11月底的淨灘活動，清出資源垃圾30.63公噸，非資源垃圾168.121噸；除團體淨灘，新北市府推出的「淨灘合作社」邀請民眾一起淨灘，截至11月累計有1218人次至淨灘合作社借用工具及環境維護袋，清出約1169.5公斤垃圾。

新北市環保局與淨灘合作社「海灣綠洲」及海湧工作室合作，把教室搬到海邊舉辦「海廢手作小教室」，邀請新北市昌平國小的小朋友們一起來上課，除先前往海邊淨灘，接著上課了解海洋廢棄物的由來及對環境所造成的傷害，最後把撿到的海廢如浮球等變身為美麗藝術品。

昌平國小黃心盈同學表示，她今年才從香港來到台灣讀書，以前從來沒有淨灘過，這是第一次去海邊撿垃圾，深刻體會到海洋垃圾是全世界需要共同面對的環境問題；李宥廷同學則說，自己上過課才知道，原來免洗筷製作過程非常恐怖，以後再也不要使用免洗筷。

帶隊的昌平國小李莉莉老師表示，帶著班上孩子走出教室，身體力行體會「彎腰、撿拾」為地球盡一份心力，淨灘過程雖然風強雨大，但看著沙灘因大家同心協力變得煥然一新，孩子們都開心說「還要再來淨灘！」

環保局表示，淨灘可以使海岸暫時乾淨，但若要使海岸免受海岸廢棄物的侵擾，應從源頭減量做起，例如少用一次性產品、隨身攜帶環保餐具、自備購物袋等才是根本之道。