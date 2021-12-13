中共中央經濟工作會議政策利多預期帶動下，陸港股匯13日全數大漲。滬指13日收復3700點，全年走出W趨勢，恒指早盤一度漲逾300點。

綜合陸媒報導，10日剛結束的中央政治局會議釋出「穩增長」信號。招商證券研報指出，在穩增長和可持續發展訴求下，新數位基建、新能源基建都是政策亮點；促進消費、共同富裕的具體措施也是未來重點。研報估算，新能源基建可能作為政策重點，測算2021～2030年新能源基建可能涉及年均人民幣（下同）3兆元左右的投資。另，新數位基建有望在2021～2025年帶動年均2兆元的投資規模。

滬指13日開紅，截至中午11點30分收盤，滬指報3702.88點，上漲36.53點，漲幅1％。深成指報15277.41點，上漲165.85點，漲幅1.1％。創業板指報3500.11點，上漲33.31點，漲幅0.96％。

港股表現亦不遑多讓。截至11點37分，恒指報24243.94點，上漲248.22點，漲幅1.03％。國企指數報8665.49點，上漲87.16點，漲幅1.02％。紅籌指數報3942.94點，上漲40.01點，漲幅1.03％。

人民幣匯價也一掃上週中國人民銀行阻升的陰霾，13日繼續上揚。截至11點40分，人民幣兌美元在岸價報6.3628元，較上日收盤價上漲76個基點，漲幅0.12％。離岸價報6.3665元，上漲98個基點，漲幅0.15％。