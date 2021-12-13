大陸人工智能企業商湯集團即將正式在香港掛牌，並已在10日截止招股，但美國政府於10日深夜正式將該公司列入關於「侵害人權」的制裁黑名單，讓商湯科技上市前景蒙上陰霾。路透13日引述消息人士表示，受上述消息影響，商湯將在13日撤回香港IPO申請。

報導稱，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）網頁顯示，商湯被列為「非SDN中國軍工複合體公司名單」，料將影響公司供應鏈，而美國投資者可能不可參股商湯。OFAC指，商湯直接或間接地擁有、控制監控技術，開發能識別種族的人臉辨識系統，特別是維吾爾人種族，公司的專利申請顯示其識別戴鬍鬚、太陽鏡和口罩的維吾爾人能力。

面對美國財政部的指控，商湯11日也回應，對相關指控表示強烈反對，認為該決定與相關指控毫無根據，反映了對該公司根本性的誤解。科技發展不應該受到地緣政治的影響。商湯又稱，在各個方面嚴格遵守相關國家和地區的法律、法規。

此外，商湯表示，公司的倫理委員會吸納內外部專家成員，制定並監督實施嚴格的人工智慧技術使用的倫理標準，讓人工智慧技術能獲得恰當的應用。同時，商湯廣泛同協力廠商機構與國際組織合作，制定了一系列人工智慧可持續發展倫理治理原則，以負責任的態度推動人工智慧技術可持續發展。