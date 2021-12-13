台北市東湖國中三年級學生宋冠庭，透過說書的方式，向學校同學介紹《燃燒的芙烈達》這本書，講述書中主角如何在困境中持續創作及樂觀的人生態度所感，他今天獲得「明日說書人比賽」國中組一等獎。

在東湖國中，老師會安排不同班級同學進到圖書館各讀一個主題的書籍，然後再一起分享。在這樣的環境下，宋冠庭愛好閱讀，他會利用下課或午休時間讀一些課外書籍，尤其對心理學方面的書籍特別感興趣。

「在學校裡面，用愈浮誇的方式介紹書籍，同學愈感興趣。」宋冠庭說，他透過說書方式介紹《燃燒的芙烈達》這本書，主角是一個相當具有特色的畫家，曾經有10年時間處於植物人狀態，婚姻、人際關係都出問題，但她不怨天尤人，仍努力嘗試創作，用樂觀的態度面對人生，對同學很有啟發作用。

由國家講座教授、中央大學網路學習科技研究所教授所發起的「明日閱讀日」活動，自2018年以來已邁入第4年，參與學校從295所逐年增加到到今年的838所，展現各校閱讀風貌。陳德懷所倡導的「身教式持續式安靜閱讀」（MSSR）已成為越來越多校園師生美好一天的開始。

為表揚各縣市推動晨讀運動，教育部國教署、中央大學和中華明日閱讀協會今天舉辦「晨讀運動－明日閱讀日」活動，並頒獎表揚「明日說書人比賽」表現出色的國中及國小學生。

今年「明日閱讀日」活動，各縣市參與率以苗栗縣居冠，高達88.9％的學校推動晨讀；直轄市部分則已新北市為首，有65.9％學校推行。其他名列前茅的縣市依序為嘉義市85.7％、新竹縣56.9％、彰化縣51.9％及金門縣33.3％。

「明日閱讀日」進步獎方面，今年以彰化縣為首，參與學校比例增加38.7％，其他明顯增加參與學校比例依序為嘉義市35.7％、新竹縣19.8％、台北市18.9％及新北市14.4％。