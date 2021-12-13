根據統計未帶安全帽發生交通事故的致死機率是有正確配戴的8.63倍，台北市警察局交通大隊13日提醒騎士，安全帽不是有戴就好，應適合頭型、穩固戴上，以不易晃動為原則，且千萬別再使用固定於下巴前端的顎杯式安全帽。

交大指出，上月29日凌晨5時許，北市信義區松山路上，發生一起82歲的男性機車騎士與市區公車相撞的交通事故，騎士倒地時，安全帽滾落一旁，造成頭部顱內出血，昏迷指數只剩下3。

警方現場蒐證發現，騎士使用的是顎杯型帽帶安全帽，配戴方式是將帽帶以顎杯固定於下巴前端，利用下巴與頭頂兩個支點做固定，但這種固定方式於撞擊瞬間，很容易就會脫離頭部，且顎杯多為塑膠材質製成，經過長時間日曬容易硬化、變形，反而可能因瞬間擠壓劃傷皮膚，甚至割破頸動脈造成大量失血，對行車安全有很大的威脅，故自2009年即已禁止生產使用。

交大提醒民眾，安全帽不是有戴就好，如果家中還有使用顎杯式帽帶安全帽，應儘速汰換，以維護自身騎車安全，另外很多人平時會借用他人的安全帽，或使用共享機車所提供的安全帽，配戴時，別為了一時方便沒有調整好帽帶的長度就直接戴上，這樣安全帽的保護會大打折扣。