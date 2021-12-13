封測廠南茂(8150)受記憶體長短料狀況及庫存調整影響，2021年11月合併營收降至近9月低點，季營收達成率65％，略低於投顧法人預期。公司預期第四季營收將較第三季持平略降，但對明年營運仍審慎樂觀、預期可持續成長。

南茂股價10月中下探42.1元的近5月低點，近期於43.35～49.45元區間震盪，今（13）日開高後持穩盤上、最高上漲1.19％至46.95元，截至午盤維持近1％漲幅、位居封測族群漲勢前段班。三大法人近期偏空操作，上周合計賣超1750張。

南茂2021年11月自結合併營收22.36億元，雖較10月22.89億元小減2.31％、降至近9月低點，仍較去年同期20.51億元成長9.04％，續創同期新高。累計前11月合併營收251.34億元、年增達20.72％，已超越去年全年230.11億元、提前改寫年度新高。

南茂董事長鄭世杰先前法說時指出，雖然客戶持續備貨、平均單價（ASP）提升使市場需求依然健康，但目前供應鏈仍有長短料及晶圓產能吃緊、中國大陸限電政策等不確定因素影響，產業及市場雜音甚多，預期第四季營收將較第三季持平或略降，毛利率亦將略降。

其中，記憶體雖受惠消費及車用電子需求增加，但考量供應鏈長短料情況及中國大陸限電潛在影響，對第四季較保守看待。驅動IC則受惠產品組合優化推升平均售價、接獲許多轉單、高階測試機台持續滿載及OLED貢獻續增，第四季相對審慎樂觀、可望持穩第三季。

南茂指出，觸控面板感應晶片（TDDI）及OLED的測試時間，約達面板驅動IC（DDIC）的3倍，後者因需全程使用高階測試機台，使南茂相關機台迄今幾乎滿載。隨著5G智慧手機OLED面板搭載率提升，客戶積極確保後續產能，有望支撐南茂驅動IC業務表現。

整體而言，南茂對明年營運維持審慎樂觀，認為仍可持續成長、但幅度將不若今年大。因應高階產品產能滿載、需求暢旺，今年資本支出估達約50～60億元，明年初步預期不會比今年多、但仍將維持高檔。

投顧法人預估南茂第四季營收季減3％、年增10％，稅後淨利季減16％、但年增達70％。全年營收年增20％、稅後淨利倍增，每股盈餘約6.6元。雖然營運基期可能自高峰調降，但目前本益比仍偏低，且以配息率估算殖利率達7～8％，認為股價下檔風險有限。