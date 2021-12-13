本周國內鋼筋再跌300元，為連續第二周下跌，而廢鋼和型鋼則維持第四周平盤；由於國際廢鋼行情連二周向下修正，以及國內南部小型鋼廠率先跌價，為反應市場行情，豐興今(12/13)日宣布國內鋼筋下跌300元/噸，廢鋼和型鋼平盤。
國際行情部份，其中日本2H廢鋼下跌5美元，至每噸480美元，為連續第二周下跌，美國貨櫃廢鋼本周也出現下跌，報每噸452美元，而澳洲鐵礦砂周漲近3.6%，漲至每噸104.65美元，創六周來新高，累近一個月漲逾達17%。(商品行情網)
本周國內鋼筋再跌300元，為連續第二周下跌，而廢鋼和型鋼則維持第四周平盤；由於國際廢鋼行情連二周向下修正，以及國內南部小型鋼廠率先跌價，為反應市場行情，豐興今(12/13)日宣布國內鋼筋下跌300元/噸，廢鋼和型鋼平盤。
國際行情部份，其中日本2H廢鋼下跌5美元，至每噸480美元，為連續第二周下跌，美國貨櫃廢鋼本周也出現下跌，報每噸452美元，而澳洲鐵礦砂周漲近3.6%，漲至每噸104.65美元，創六周來新高，累近一個月漲逾達17%。(商品行情網)
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