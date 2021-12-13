有關抵制北京冬季奧運，日本首相岸田文雄今天說，將在綜合考量各項因素及各國動向後，依照日本國家利益自行判斷，在適當時機進行說明。

美國、加拿大、澳洲、英國等國以人權因素為由，宣布不會派遣外交官員參加2022年2月在北京舉行的冬季奧運。

日本電視台報導，岸田今天上午在眾議院預算委員會備詢時說，將從奧運及帕運的宗旨、外交上的觀點等各項困素進行綜合考量，依照日本國家利益自行判斷。

至於判斷的時機點，岸田說，將在冬奧舉行前考量各國動向做出判斷。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1101213

考慮與中國合作關係 文在寅：不會杯葛北京冬奧
口腔細胞DNA 竟可測血栓風險 基因檢測更強大了
奧林匹克峰會：堅決反對奧運和體育政治化
《觀光股》宴會業務復甦 雲品Q4營運看升
#判斷 #岸田 #國動 #向後 #將在