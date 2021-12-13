有關抵制北京冬季奧運，日本首相岸田文雄今天說，將在綜合考量各項因素及各國動向後，依照日本國家利益自行判斷，在適當時機進行說明。
美國、加拿大、澳洲、英國等國以人權因素為由，宣布不會派遣外交官員參加2022年2月在北京舉行的冬季奧運。
日本電視台報導，岸田今天上午在眾議院預算委員會備詢時說，將從奧運及帕運的宗旨、外交上的觀點等各項困素進行綜合考量，依照日本國家利益自行判斷。
至於判斷的時機點，岸田說，將在冬奧舉行前考量各國動向做出判斷。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1101213
有關抵制北京冬季奧運，日本首相岸田文雄今天說，將在綜合考量各項因素及各國動向後，依照日本國家利益自行判斷，在適當時機進行說明。
美國、加拿大、澳洲、英國等國以人權因素為由，宣布不會派遣外交官員參加2022年2月在北京舉行的冬季奧運。
日本電視台報導，岸田今天上午在眾議院預算委員會備詢時說，將從奧運及帕運的宗旨、外交上的觀點等各項困素進行綜合考量，依照日本國家利益自行判斷。
至於判斷的時機點，岸田說，將在冬奧舉行前考量各國動向做出判斷。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1101213
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