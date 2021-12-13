紅牛車隊選手維斯塔潘勇奪F1賽車世界冠軍。（美聯社）

維斯塔潘藉著在最後決戰前更換新輪胎，成功扳倒漢米爾頓。（美聯社）

That extraordinary final lap of the 2021 title race in full 😮#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/kknTMDfpAF — Formula 1 (@F1) December 12, 2021

2021年世界F1賽車錦標賽最終站阿布達比大獎賽爆發爭議，荷蘭賽車手維斯塔潘（Max Verstappen）藉著比賽末段的撞車意外和大會的爭議判決，12日驚奇拿下生涯第一個總冠軍，扳倒了7屆冠軍漢米爾頓（Lewis Hamilton）。漢米爾頓所屬的Mercedes（賓士車隊）接連提出兩次抗議都被官方駁回。

當時比賽剩下最後5圈，漢米爾頓第1，維斯塔潘第2，雖然差距不遠但維斯塔潘難以超車，因為兩人之間還夾著另外5輛車（落後他們超過1圈的車），漢米爾頓若沒意外就可穩穩拿下比賽。但是加拿大選手拉爾菲（Nicholas Latifi）此時撞上旁邊的護欄發生車禍，大會隨即派出安全車引導所有參賽者，這時候任何車輛都要保持順序，不可超越安全車。

維斯塔潘做出一個正確決定，他趁這個機會去更換新輪胎，漢米爾頓因為處於領先反而不敢妄動。結果比賽準備重開之前，賽事總監Michael Masi忽然宣布允許那5輛車超越安全車繼續開（就是夾在兩人中間的5輛落後車），漢米爾頓與維斯塔潘中間於是沒有任何車輛阻隔，幾乎以並肩的方式進行最後衝刺。靠著新車胎穩固的抓地力，維斯塔潘在彎道超越漢米爾頓，為自己和所屬的紅牛車隊摘下冠軍。

這個爭議讓漢米爾頓的支持者非常不滿，怒轟大會「做掉」了漢米爾頓。依照慣例，大會不一定准許落後1圈以上的車輛先行，即使放行也是允許全部落後的車輛一起走，但這次他們特別只移走夾在一二名之間的那5輛車，給予維斯塔潘巨大的翻盤機會。

對於紅牛車隊來說，撞車的選手拉爾菲（屬於威廉斯車隊）是重要關鍵人物，紅牛車隊主席霍納（Christian Horner）心懷感激，宣布要提供拉爾菲「終身免費喝紅牛（能量飲料）」。