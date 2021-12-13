教育部將12月12日訂為「明日閱讀日」，是推動晨讀運動的重要計畫。「明日閱讀日」成果展今在台大校友會館舉辦頒獎典禮，新北市共182校響應推動晨讀，獲得直轄市組評比第1名、全國進步獎第5名。

大觀國中每周一早自習，在由學生錄製的廣播引導語中開啟「晨讀時光」，各班在優美的音樂中共享「悅閱育士」共讀書箱，也可以申請「圖書教師『導讀』宅急便」入班導讀，還有閱讀推動老師到班上聆聽同學分享晨讀心得，用晨讀迎接美好的一週。

景新國小每周四早晨全校實施「寧靜閱讀」，一到六年級導師陪伴孩子一起晨讀，老師們會掌握Modeled-身教式和Silent-安靜氛圍塑造等要點進行班級閱讀，讓孩子深度享受書香世界；校長及行政人員會在大辦公室一起閱讀；圖書館的志工阿姨，也會在閱讀活動期間，一起陪孩子作繪本共讀。

六年級生陳可蓉表示，每周四的晨間閱讀，讓她沉浸在安靜讀書的氛圍中，可以好好吸收書裡面的內容，我最近在讀《聽不見的聲音》和《神奇柑仔店》，故事的編排很有趣，早上在上課前有一段時間讀小說，是很幸福的事。

中園國小每周二早自習是寧靜閱讀時間，全校師生都放下手邊工作，拿起書本進入書中世界，每周還會有一個幸運班級邀請校長一起入班共讀，共讀後的聊書活動，讓學生閱讀之外還能分享心得收穫。養成閱讀習慣後，有班級還會自行安排更多的寧靜閱讀時間，師生一起享受閱讀的快樂。

新北市教育局長張明文表示，一早安靜閱讀，不僅可以喚醒大腦、穩定學習的情緒，每天用幾十分鐘的晨讀，開啟一天的學習，也能讓學生建立閱讀習慣。同時校長老師以身作則，在晨讀時間，大家放下手邊的事，和學生一起靜心閱讀，打造享受閱讀的校園氛圍，期許推動晨讀的學校逐年增加，成為具有文化氣息的新北閱讀城。