中研院P3實驗室傳出染疫事件，內部控管遭外界質疑SOP未落實，根據中研院今向立法院繳交的書面報告，當中明確指出研究助理首次遭小鼠咬傷時，曾向實驗室負責人通報，不過基因體研究中心研究技師詹家琮在備詢時卻指個案為越級上報，雙方說法有明顯出入。

詹家琮備詢時表示，11月中旬該研究助理發生的意外，「她完全沒有通報，這件事她沒有呈報，之後到她離職這段時間，也都沒有任何症狀出現，所以實驗室根本沒辦法做什麼通報，我們不知道這件事。」

立委賴惠員質詢，有無發生越級通報一事？詹家琮先是強調，「沒有越級報告這件事，沒有越級」，但隨後馬上改口，「對不起，我前面講錯了，有越級上報，因為我不太習慣這個場合。」

中研院院長廖俊智接受媒體訪問時解釋，該名染疫的研究助理，一開始是因為找不到實驗室負責人與詹家琮，因此直接越級向生物安全官通報，隨後才向實驗室負責人與詹家琮告知，當時詹家琮評估是低度風險，因此就沒有再向上報告。

至於生物安全官獲報後為何沒有介入處理？廖俊智表示，當時生物安全官應是不記得這件事，「但這邊我們還要再確認、調查。」

確診研究助理直接向生物安全官通報是否屬於違規？廖俊智強調，發生意外事故本來就要趕快通報，不能說因為找不到直屬長官然後就不報，因此沒有所謂的越級事情，「他直接向生物官通報，我覺得是沒有問題的。」

立委賴香伶則舉出，依照生物安全會的流程，該員第一次被小鼠咬到後，只通報到詹家琮這邊，被認為是低風險未再向上通報，是否應由詹家琮負責？廖俊智則表示，正常來說是要再向上通報，但還是要再進一步釐清相關權責。