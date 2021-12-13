台北美國學校疑似槍擊威脅，教育部表示，該校已於12日完成緊急通報，教育部同步聯繫警政署窗口，轄區警局除已加強學校周邊巡邏維安事宜，也已請學校與轄區警方建立窗口密切聯繫、配合警方調查。
教育部表示，台北美國學校在通報教育部後，考量後認為最謹慎安全的處理方式，決定13日星期一停課一天，停課通知併於同12日晚間通知該校教職員工及家長知悉。
教育部表示，已請台北美國學校依據「維護校園安全支援約定書」，依警政人員所提供專業檢核意見即時採取防（應）處作為，並持續關注本案事件發展。
台北美國學校疑似槍擊威脅，教育部表示，該校已於12日完成緊急通報，教育部同步聯繫警政署窗口，轄區警局除已加強學校周邊巡邏維安事宜，也已請學校與轄區警方建立窗口密切聯繫、配合警方調查。
教育部表示，台北美國學校在通報教育部後，考量後認為最謹慎安全的處理方式，決定13日星期一停課一天，停課通知併於同12日晚間通知該校教職員工及家長知悉。
教育部表示，已請台北美國學校依據「維護校園安全支援約定書」，依警政人員所提供專業檢核意見即時採取防（應）處作為，並持續關注本案事件發展。
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