針對立委質疑自來水普及率過低，經濟部次長曾文生表示，水利署將會積極爭取相關預算，台水董事長胡南澤表示，全國自來水普及率是94％左右，也就是有約6％，40餘萬戶民眾沒有自來水喝，但其中有一部分是有簡易自來水，另有部分是挖井或取用山泉水。

國民黨立委楊瓊櫻表示，台灣自來水普及率太低，台電電力普及率超過99％，連玉山都有，水電對於民眾非常重要，經濟部要爭取預算，趕快鋪設自來水。民進黨立委邱志偉指出，希望經濟部向行政院大力爭取無自來水地區計劃補助。國民黨立委孔文吉指出，全國自來水普及率要達到百分之百，包括原住民部落，可能要編兩千億以上預算，目前每年編11億，距離目標太遠。

經濟部次長曾文生指出，無自來水供水改善計劃經費的確在前瞻計劃前期經費比較多，目前較少，將會和水利署協調積極爭取經費。

針對安全飲用水問題，台水公司表示，台水公司自2018年起導入世界衛生組織(WHO)所公布之水安全計畫(Water Safety Plan WSP)管理架構，先於各區處擇一淨水場試辦，逐漸增加至目前有25座主要淨水場之供水系統實施此計畫，並透過內部服務及外部顧客回饋持續滾動檢討，不斷強化水源、淨水及配水等各項管理措施。

依據經濟部國營會顧客滿意度調查，一般用戶對於自來水水質滿意度，由2018年度84.8％、2019年度86.1％提升到2020年度91.6％，可見台水推動水安全計畫後，民眾對於台水公司供水品質信賴度有所提升。