日本研究指出，相較歐美新冠疫情大爆發、反覆反撲，日本、台灣、大陸等疫情相對受控，確診病例及死亡人數較少，主要和體內有特殊遺傳分子「HLA-A24」有關，歐美國家中只有10-20%的民眾有這種基因。

日本新冠疫情神秘降溫。

日本新冠疫情自9月以來急速降溫，台灣春季爆發本土疫情以來，至今也穩定控制住疫情，《日本時報》（Japan Times）報導，日本理化學研究所的研究團隊2日在《自然科研通訊-生物學期刊》（Nature Research-Communications Biology）發布研究成果，他們指出，多數日本人遺傳獲得的免疫系統能夠更有效地殺死各式各樣的冠狀病毒，其中也包含新冠病毒「COVID-19」，他們認為，這可能是日本新冠確診及死亡人數較歐美國家低的原因之一。

報導指出，日本、台灣、中國大陸、南韓等新冠感染率「神秘」較低，讓許多科學家猜測可能存在外界還不知道的X因子（X-factor），民眾戴口罩的比例較高、人種遺傳、免疫生物等特徵都被視為可能原因之一，不過對理化學研究所的人員來說，後者的可能性更大。

報導指出，人體有2種免疫系統，透過過去感染季節性冠狀病毒的記憶來抵禦病原體入侵，這些病毒包括造成尋常感冒、中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS-CoV）、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）等不同病毒。

文章解釋，天然抗體是人體抵擋病原體的第一道防線，接著，當病原體進入體內時，第二道抵抗機制就會啟動，由白血球內的T細胞組成的強大免疫反應會結合、並殺死受感染的細胞。

研究團隊指出，預防新冠重症的關鍵是啟動T細胞，此時就是人類白血球抗原（Human Leukocyte Antigen，HLA）登場的時機，這些複雜的基因幫助T細胞指認及殲滅受感染的細胞。

人體內有數以萬計的人類白血球抗原，每個人又有多種人類白血球抗原，全部都是透過遺傳所得。

不過現階段有關人類白血球抗原種類及和新冠病毒關係的研究多在歐美進行，至今學界仍不清楚，過去感染遺留的記憶T細胞（memory T cells）能否重新喚醒T細胞，並且觸發「交叉免疫」，進一步殺死新冠病毒及變異株。

理化學研究所團隊主要研究稱為「HLA-A24」的分子，約有60%的日本人體內帶有這種分子，相較之下只有10至20%的歐洲及美國人有這種分子。

團隊接著研究新冠病毒的棘蛋白，並且確認其中一個稱為「QYI」的抗原成份（或又稱表位胜肽，epitope peptide）能和HLA-A24結合，以此激活T細胞及加速繁殖，基本上，這個過程就是在向人體免疫系統發出訊號：有外來者入侵、必須擊退。

理化學研究所稱他們的發現是世界第一。

團隊也發現，季節性冠狀病毒也帶有類似的抗原決定位（epitope），能夠和HLA-A24結合，以此觸發T細胞及不斷繁殖，來對抗外來病毒。

研究人員指出，這項發現證實了對抗常見冠狀病毒及新冠病毒存在交叉免疫（cross immunity）。

帶領這項研究的藤井信一郎（Shin-ichiro Fujii，音譯）指出，團隊的發現能夠進一步幫助研發針對癌症及血液疾病患者的新冠疫苗，這類患者在接種完疫苗後，體內的抗體濃度並未如願上升。