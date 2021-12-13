大陸「雙十二」當天，遭到大陸稅務機關查處，遭到追稅並開罰的知名直播帶貨主播雪梨與林珊珊，2人各擁有超過千萬粉絲的淘寶店鋪被曝出遭平台封禁，上月才因偷逃稅款合計被罰超過9300萬元（人民幣，下同）。

據觀察者網報導，13日在淘寶平台搜索雪梨、林珊珊二人的店鋪，均已無法顯示結果。隨後聯繫淘寶客服，對方表示「因違反相關規定，該店鋪商品已做下架處理」。另外雪梨在2016年創立的MCN機構宸帆電商，其官網目前也處於無法訪問的狀態。

雪梨（左）和林珊珊是好閨蜜，卻同時落難。(圖/翻攝自微博)

為避免店鋪被下架，雪梨可能也已經做出「努力」。稍早另有陸媒報導，雪梨之前的淘寶店鋪曾在名稱中去掉「雪梨」字樣，改名為「錢夫人定制女裝」，但最終難逃被下架的命運。業內人士分析稱，雪梨與林珊珊的淘寶店鋪被關，對兩人及背後的宸帆電商來說，是極大的損失。

觀察下架前，雪梨淘寶店鋪擁有粉絲數2854萬，林珊珊的淘寶店鋪也有981萬粉絲。而雪梨淘寶店鋪的業績也十分亮眼，她創立的MCN機構宸帆電商官網顯示，2020年「雙十一」期間，宸帆電商總GMV超過31億元，旗下雪梨女裝品牌「CHIN」位列淘系女裝品類TOP 1，這也是首次有淘寶紅人店在雙11大促超過優衣庫。