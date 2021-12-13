【全程影音】公投過關也不算數？ 國民黨團怒批蘇貞昌「公投流氓」｜中時新聞網

行政院發言人羅秉成今日表示，有關國民黨指控執政黨「公投過了也不算，行政院長蘇貞昌準備當公投流氓」等說法，純屬無稽之談，無端對蘇揆進行惡意人身攻擊，有失大黨高度，令人遺憾。

羅秉成指出，《公投法》第30條中，對於公民投票結果的處理已有明文規定，而無論本次公投結果如何，行政院都會尊重民意，並且依照《公投法》相關規定辦理。

羅秉成說，國民黨立院黨團的「蘇貞昌是公投流氓」等等説詞，完全扭曲事實，純屬無稽之談，而其無端對蘇揆進行惡意人身攻擊的謾罵行為，更有失在野大黨應有的高度，令人遺憾。