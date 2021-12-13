旺宏教育基金會近日獲教育部頒授「社會教育貢獻獎─團體獎」的榮耀。（旺宏提供／陳育賢新竹傳真）

財團法人旺宏教育基金會長期致力於推廣科普教育及培育創新科技人才，近日獲教育部頒授「社會教育貢獻獎─團體獎」的榮耀，這是繼基金會獲教育部評選為最佳成績的「特優」等級評鑑後，又再獲教育部的肯定。

此次獎項是由教育部長潘文忠親自頒授，由旺宏教育基金會執行長張宜如代表受獎，潘文忠表示，2017年剛獲頒「社會教育貢獻獎─個人獎」的旺宏電子暨旺宏教育基金會董事長吳敏求，再次率領團隊獲得今年的團體獎，相當不容易，非常感謝台灣有許多企業家，願意把公益的手伸到最長，共同為社會教育貢獻。

吳敏求指出，旺宏持續培育國內半導體高科技人才，透過基金會系統化的深耕科普教育，以厚植人才資本，藉由舉辦科學競賽，引領台灣前瞻研究的發展，鼓勵學生動手實做，投入創新研究，開發能夠實地操作、具有產業價值的專案作品，讓這些參賽的師生在高科技產業的研究及發展上發光發熱並傳承下去，旺宏將持續為培育台灣及全球創新研究能量的新血輪持續努力。

張宜如則表示，旺宏教育基金會於2001年成立，今年剛好屆滿20周年，非常開心在這個重要的里程碑能再次獲得教育部社會教育貢獻獎的高度肯定，除了要感謝董事長吳敏求的領導及董事們的支持，也要感謝團隊的攜手努力，基金會每年持續舉辦「旺宏金矽獎」及「旺宏科學獎」兩個標竿科學競賽，協助啟動台灣年輕一代科學創新的能量，成為培育國內科技人才的最佳平台。

旺宏電子於2001年捐贈成立「旺宏教育基金會」，針對不同年齡學子及教育工作者，持續推動「希望未來─知識工程計畫」，以制度化、系統化的方式為台灣培育創新科技人才。

另，旺宏自2000年起即針對國內大學院校師生持續舉辦「旺宏金矽獎─半導體設計與應用大賽」，鼓勵於半導體領域的研發創作精神和實作經驗。

「金矽獎」被喻為台灣電子電機奧斯卡金像獎，更被視為引導台灣半導體研究風潮的標竿獎項，是國內規模最大、歷史最悠久、獎金最高的半導體競賽。