劉以豪（左起）與鄧麗欣、李靖筠、呂良偉合作懸疑新片《白晝如焚》。（劉以豪工作室提供）

劉以豪2021年工作滿載，宣佈新作品正式開拍，為新片《白晝如焚》出席開鏡儀式，電影由陳嘉上監製、李保樟執導，演員劉以豪、鄧麗欣、呂良偉及李靖筠等人均出席。女主角鄧麗欣與劉以豪是首度合作，2人在片中飾演1對青梅竹馬的戀人，因1宗兇殺案被迫分開，多年後重遇卻經歷真假難分的身份之謎，可形容是愛恨交纏的人性對決。

談起合作感受，鄧麗欣透露認識劉以豪後，才發現對方跟自己印象有相當大的反差萌：「對以豪形象是《比悲傷更悲傷的故事》電影面的他，文靜又憂鬱，原來真實的他是1個陽光大男孩，而且很調皮！」劉以豪則大爆與鄧麗欣有不言而喻默契，他說︰「我們在開拍前不認識也未有機會接觸，不過在一起演戲的時候，不知為何感覺有很熟悉的感覺，好像已經認識了對方很久，所以很快就培養到默契。」二人開拍前僅有過視訊會議，進劇組後發揮演員專業火速入戲。

兩人拍攝前針對角色做了哪些準備？鄧麗欣表示：「雖然角色相當複雜，不過我沒有特別去設計角色，主要準備好自己的心情，放下既定印象，去融入角色，相信角色所擁有的一切。」劉以豪則形容：「每次到現場都將自己歸零，用上最真實的狀態去跟鄧麗欣見面，我相信現場的狀態是最好最真實的。」

鄧麗欣以「恐懼的輪迴」來形容電影質感；劉以豪則認為電影給人純粹而脆弱的感覺，對於首度演出懸疑題材，劉以豪坦言充滿新鮮感︰「除了劇本很引人入勝，這次很多位對手都是我非常欣賞的演員，因此相當容易適應。而因為角色需要長期處於高壓狀態，戲內前輩呂良偉給予的壓力正好加強角色繃緊的情緒。希望透過這部電影表現不一樣的自己。」聖誕節、跨年即將來臨，劉以豪確定無緣過節日，全都得在劇組工作中渡過了，天氣轉冷，他也貼心呼籲粉絲們要穿好保暖衣物、持續戴好口罩、做好防疫措施才能安心過節日。