台北市議員游淑慧在臉書質疑林秉樞接種疫苗的時間有問題，並稱其第一劑疫苗就是在過去喬疫苗事件中的某診所施打。事後北市府發言人陳智菡證實，與中央詢問後確認林秉樞7月15日在小禾馨民權小兒專科診所接種，媒體人黃揚明也加碼爆料「禾馨診所初步查證是施打殘劑」，批評「這不就是特權嗎？」

游淑慧昨（12）日在臉書表示自己接獲檢舉，稱林秉樞兩劑施打的診所，一間在北部、一間台中，並直接點名「第一劑是在之前喬疫苗事件中， 引起軒然大波的台北禾馨系統內某一診所施打」、「第二劑則遠赴台中榮總施打」。

游淑慧指出，自己接獲爆料後有花時間查證，發現中央疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中稱「林秉樞施打的時間大概是在7月中跟10月初，是在一般的平台施打」，但根據過去的資料顯示，林秉樞並不在7月中及10月初開放施打的對象中，並加碼說「除了年齡資格不符外，七月中、十月初，開放施打的都是『AZ』，但林秉樞打的是AZ嗎？」一篇內容引起各界議論紛紛。

陳智菡上午證實，因疫苗接種系統（NIIS）需要一些個資才能查詢，向中央詢問後獲得資料進行比對，結果發現林秉樞確實在7月15日時於小禾馨民權小兒專科診所接種疫苗，並指出健保卡上未註記林秉樞是第七類國安相關人員，為何能在該時間接種疫苗，會再派人前往稽查。

黃揚明則在臉書發文，指出林秉樞第一劑接種的是提供給65歲以上長者及55歲以上原住民的莫德納疫苗，爆料稱「據了解，禾馨診所初步查證是施打殘劑」，他也因此提出疑問，說「殘劑可以這樣用嗎？這不就是特權嗎？台北市衛生局、中央疫情指揮中心請查辦。」

而針對林秉樞接種疫苗的爆料，禾馨診所營運長林思宏親自受訪指出，查證發現林秉樞當時是以禾馨一位吳姓護理師的男朋友身分接種疫苗，而當時院所可以決定施打對象，因此是合法的；台中榮總也發表聲明回應，說「林員至本院施打疫苗一切符合衛福部相關規定」。