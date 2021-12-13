為了營造北北基客家第一庄，新北市客家局近年推展「新北五寮山客再現駐地計畫」，希望讓五寮客家庄換貌，藉由開辦多場論壇、小旅行等方式，推動在地產業復興，吸引青年回流。（客家局提供）

為了營造北北基客家第一庄，新北市客家局近年推展「新北五寮山客再現駐地計畫」，希望讓五寮客家庄換貌，藉由開辦多場論壇、小旅行等方式，推動在地產業復興，吸引青年回流。該計畫的駐地工作站今在五寮市民活動中心開幕，客家局長林素琴表示，未來駐地團隊將以此為根基，與在地民眾推行一系列活動，希望能達到社區永續發展的目標。

客家局與三峽區公所、創生領袖今共同啟動五寮山客再現駐地計畫開幕動畫， 宣告駐地工作站正式成立。林素琴說，三峽五寮里有6成以上的客家人口，一直是市府極力推廣的客庄重點區域，除了基礎建設及形象改造外，今年市府更向客委會爭取預算，希望透過客庄活化與居民參與，讓五寮換貌，並同時推動產業復興，帶動青年洄遊，希望為五寮山庄注入更多創新能量。

客家局指出，五寮山客再現駐地計畫為期一年的計畫中，駐地團隊會結合區公所及在地產業，並邀請國內設計學院參與，將五寮聚落建築套入自然建築概念及工法，初期會以「家的形象識別」為基礎，為各房屋添加許多客家意象和色彩，並成立五寮愛鄉協會，推動相關業務進行，另外，市府也計畫成立假日市集，動社區文創產業，吸引業者進駐，提高社區經濟產值。

為了讓在地居民更了解山客再現駐地計畫，市府也辦理客庄創生說明會，分享五寮社區的未來願景，並透過編織活動，讓在地民眾體驗，引導里民由微型共創開始，逐步開拓共存共榮的社區創生視野，駐地團隊更規畫未來一年，將結合數場論壇、小旅行、市集及成果展等活動，挖掘在地特色及價值，讓五寮的客家人文能發揚光大，讓更多旅客駐足欣賞。