中天綜合台《同學來了》明（13日）晚播出主題「王不見王！后不見后！為什麼你老是跟我搶通告？！」，邀來何妤玟、何嘉文及小優、蘿莉塔等。在演藝圈中撞菜、撞衫皆是日常，藝人們最害怕的莫過於「撞型」，當阿Ken被問起有沒有被納豆搶過通告時，Ken滿是自信回答：「沒有！我們不是同質性的藝人，我要去搶他工作還搶不到，因為人家說我太高了！」納豆一聽也狂笑。

女星何妤玟歷經婚變，重心都放在女兒和工作，她透露每個月的通告平均落在20個左右，相對穩定，過程中還不忘開玩笑：「我通告費算高喔！飯局價比較便宜！」這時好友何嘉文卻要控訴何妤玟上通告有個通病，「愛講敢講，但觀眾不一定想聽！」她還舉例，之前兩人一起上吳宗憲的節目，有被鼓勵到：「你看你們多厲害，後浪走了那麼多你們都還在，想當年遇見你們的時候，你們都還是小少女呢！」不料何妤玟當時竟失控回答：「憲哥！你遇見我們的時候，我們不只是少女！還是處女呢！」此話一出便遭何嘉文狂批「沒下限」，聊天總往奇怪的方向帶！更多同性質藝人通告爭霸戰內容請鎖定12月13日晚間九點中天綜合台《同學來了》。