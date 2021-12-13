綜合陸媒報導，小米科技創辦人兼董事長雷軍近日接連退出多家小米關聯公司法定代表人、執行董事或董事長職務。此外在造車進展方面，傳出小米投資的生態鏈公司智米科技已加入造車行列。

截至13日港股中午收盤，小米上漲1.04％，報19.4港元。

陸媒報導，雷軍接連退出包括廣東小米科技公司、廣州小米通訊技術公司、廣州小米資訊服務公司、珠海小米通訊技術公司。股東資訊顯示，廣州小米資訊服務公司由北京小米移動軟件全資持股，其餘三公司均由小米通訊技術全資持股。

早前雷軍退出小米科技（武漢）有限公司法定代表人、執行董事兼總經理，該公司也由小米通訊技術有限公司全資持股。

在造車項目方面，陸媒引述消息人士稱，智米科技計畫加入造車大軍，前通用汎亞的電動汽車項目負責人馬永東加盟，負責智米的整車業務，同時，不少北汽的電子電氣架構人員也在近期加入智米。消息人士稱，智米的造車方向也是乘用車，首款車是SUV，目前智米與小米汽車保持獨立，未看到小米對智米科技的明顯支持。

智米科技是一家主營空調、空氣淨化器等產品的小米生態鏈公司，小米聯合創始人劉德持有北京智米超90％股權，擁有實際控制權。